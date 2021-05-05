Александр Кожевников: Шипачева трудно заменить, но в сборной есть Зернов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал хоккеиста, который может восполнить потерю Вадима Шипачева в сборной России.

Напомним, что форвард не сможет принять участие в чемпионате мира из-за травмы верхней части тела.

«Вадима трудно заменить, он очень тонкий игрок. Но в сборной есть другой хороший центральный – Зернов. Денис здорово смотрелся в регулярке и плей-офф. Он давно на виду, сейчас появляется стабильность… Зернов в сборной погоды точно не испортит», – приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Добавим, что Зернов в минувшем сезоне провел 60 игр в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 40 очков (12+28). В плей-офф 25-летний центральный нападающий принял участие в 24 матчах, забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.