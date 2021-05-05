Источник: «Рейнджерс» уволили президента и генменеджера

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в твиттере сообщил, что клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона.

По информации источника, обе должности занял бывший хоккеист «синерубашечников» Крис Друри, выступавший за команду с 2007 по 2011 год.

«Рейнджерс», занимающие пятое место в Восточном дивизионе с 58 очками, в этом году уже не смогут попасть в плей-офф Кубка Стэнли.

Добавим, что Дэвидсон был назначен на пост президента «Рейнджерс» в 2019 году, а Гортон возглавил команду четырьмя годами ранее.

Также напомним, что в составе «рейнджеров» находятся пять российских хоккеистов: вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов.