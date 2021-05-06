Гол Сергачева помог «Тампе-Бэй» дома обыграть «Даллас»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз» завершился победой хозяев со счетом 6:2.
У победившей команды шайбы забросили Тайлер Джонсон (3), Алекс Киллорн (37), Брейден Пойнт (40), Эрик Чернак (52), Росс Колтон (57) и Михаил Сергачев (60). Голкипер Андрей Василевский совершил 20 сейвов из 22 возможных.
Соперник ответил результативными бросками Тайлера Сегина (20) и Андрея Секеры (51). Форвард Антон Гурьянов провел на льду 11 минут 54 секунды, но голевыми действиями не отметился.
«Тампа» набрала 75 очков и расположилась на втором месте турнирной таблицы Центрального дивизиона. «Даллас» идет на пятой строчке с 56 очками.
8 мая команды проведут между собой еще одну игру.