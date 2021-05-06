Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале юниорского чемпионата мира

Хоккеисты юниорской сборной России обыграли команду Финляндии (6:5) в полуфинале чемпионата мира.

В составе победителей по дублю записали на свой счет Никита Чибриков (34-я и 38-я минуты), а также Иван Мирошниченко (44, 51). По голу забили Даниил Лазутин (4) и Матвей Мичков (7).

У финнов результативными бросками отличились Самуэль Салминен (5, 51), Йоаким Кемелль (47, 57) и Вернер Миеттинен (10).

В финале соревнований подопечные Альберта Лещева сыграют против Канады, разгромившей шведов в другой полуфинальной встрече со счетом 8:1.

Решающая игра состоится 7 мая в 04:00 мск.