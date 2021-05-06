Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале юниорского чемпионата мира

Хоккеисты юниорской сборной России обыграли команду Финляндии (6:5) в полуфинале чемпионата мира.
В составе победителей по дублю записали на свой счет Никита Чибриков (34-я и 38-я минуты), а также Иван Мирошниченко (44, 51). По голу забили Даниил Лазутин (4) и Матвей Мичков (7).
У финнов результативными бросками отличились Самуэль Салминен (5, 51), Йоаким Кемелль (47, 57) и Вернер Миеттинен (10).
В финале соревнований подопечные Альберта Лещева сыграют против Канады, разгромившей шведов в другой полуфинальной встрече со счетом 8:1.
Решающая игра состоится 7 мая в 04:00 мск.
ЮЧМ-2021
1/2 финала
Финляндия – Россия – 5:6 (2:2; 0:2; 3:2)
0:1 – Лазутин (Чибриков, Новиков), 03:08
1:1 – Салминен (Койвунен, Туомаала), 04:04 (бол.)
1:2 – Мичков (Полтапов), 06:58 (бол.)
2:2 – Миеттинен (Юусола, Матикка), 09:01
2:3 – Чибриков (Лазутин, Полтапов), 33:15 (бол.)
2:4 – Чибриков (Бучельников), 37:20
2:5 – Мирошниченко (Новиков, Свечков), 43:43 (бол.)
3:5 – Кемелль (Хеймосалми, Ламберт), 46:14 (бол.)
3:6 – Мирошниченко (Свечков), 50:46
4:6 – Салминен (Миеттинен), 50:53
5:6 – Кеммель (Хутанен, Хеймосалми), 57:08
Незабитые буллиты: Пяйвяринта, 06:18
Вратари: Коскенвуо – Иванов
Броски в створ: 24-38
Штраф: 10-8
6 мая, Фриско, «Comerica Center».