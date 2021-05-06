«Коламбус» одержал домашнюю победу над «Нэшвиллом», на счету Гаврикова два ассиста

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на своей домашней площадке обыграли «Нэшвилл Предаторз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Оливер Бьеркстранд, забивший две шайбы на 40-й и 60-й минутах и отдавший один ассист. По голу забили Джек Рослович (23) и Михаил Григоренко (54). Защитник Владислав Гавриков отдал два ассиста, проведя на льду 19 минут 20 секунд.

У соперник шайбы на счету Таннера Жанно (4) и Калле Йернкрока (38). Форвард Яков Тренин отыграл 12 минут 12 секунд и завершил игру с показателем полезности «+1».

«Коламбус» занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 46 очков. «Нэшвилл» располагается на четвертой строчке с 60 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи дома – 8 мая «Коламбус» сыграет против «Детройта», а «Нэшвилл» днем позже встретится с «Каролиной».