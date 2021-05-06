Финляндия – Россия. Мирошниченко признан лучшим игроком встречи

Форвард юниорской сборной России Иван Мирошниченко признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира с командой Финляндии (6:5), сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, что 17-летний игрок отличился двумя заброшенными шайбами.

Помимо лучшего хоккеиста, организаторы выделили по три игрока из каждой сборной. У России отметили форвардов Матвея Мичкова, забившего один гол, Никиту Чибрикова, набравшего 3 (2+1) результативных балла, а также вратаря Сергея Иванова, отразившего 19 бросков из 24. У Финляндии – защитника Алекси Хеймосалми (0+2), нападающего Саму Туомаалу (0+1) и голкипера Аку Коскенвуо.

В финале подопечные Альберта Лещева сыграют против сборной Канады, ранее одержавшей разгромную победу над Швецией (8:1). Игра состоится 7 мая в 04:00 мск.