«Вашингтон» победил «Рейнджерс» благодаря хет-трику Оши, Орлов отдал три результативных паса

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой столичной команды со счетом 4:2.

Отметим, что три заброшенными шайбами у гостей отличился Ти Джей Оши (21-я, 29-я и 59-я минуты). Еще один гол забил Ник Дауд (35). Российский защитник Дмитрий Орлов отыграл 26 минут 13 секунд и стал автором трех результативных передач. Голкипер Илья Самсонов, а также форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не попали в заявку на этот матч.

Соперник ответил голами Алекси Лафренье (42) и Моргана Бэррона (59). Вратарь Александр Георгиев отразил 31 бросок из 34. Нападающие Виталий Кравцов и Павел Бучневич не отличились голевыми действиями.

«Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона, набрав 73 очка. «Рейнджерс» идет на пятой строчке с 58 очками.

8 мая «Кэпиталз» сыграют дома против «Филадельфии», а клуб из Нью-Йорка днем ранее проведет выездную встречу с «Бостоном».