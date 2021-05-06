Матч «Рейнджерс» – «Вашингтон» стал первым в истории НХЛ с шестью драками в первые пять минут игры

В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) было зафиксировано шесть драк в стартовые пять минут.

Как сообщает портал Sportsnet Stats, данное событие произошло впервые в истории чемпионата. Отметим, что суммарно команды набрали 100 минут штрафного времени за первый период: у «Кэпиталз» 56 минут, а клуб из Нью-Йорка набрал 44 минуты.

Потасовка между игроками клубов состоялась сразу после стартового вбрасывания. В итоге, у «Вашингтона» пятиминутные удаления получили Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй, а у «Рейнджерс» – Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе.

Затем произошла стычка форварда столичной команды Тома Уилсона с защитником соперников Бренданом Смитом.

Через пару минут Михаэль Раффль подрался с защитником «Рейнджерс» Энтони Битетто, а на следующем вбрасывании столкнулись Ларс Эллер и Райан Стром.