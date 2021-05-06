«Рейнджерс» – «Вашингтон». Орлова признали второй звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов стал второй звездой матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).

Отметим, что 29-летний россиянин отыграл 26 минут 13 секунд и отдал три результативных передачи. Всего на счету хоккеиста 21 (8+13) набранное очко в 48 встречах нынешнего сезона.

Первой звездой был признан автор хет-трика в составе столичного клуба – нападающий Ти Джей Оши. Тройку лучших замкнул голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек, совершивший 19 сейвов из 21 возможного.