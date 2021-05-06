«Оттава» разгромила «Монреаль» в домашней встрече, Зуб сделал два ассиста

«Оттава Сенаторз» уверенно переиграла «Монреаль Канадиенс» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
У победителей голы забили Шейн Пинто (12-я минута), Брэди Ткачук (24), Николас Пол (40), Коннор Браун (45) и Алекс Форментон (51). Российский защитник Артем Зуб сделал два результативных паса. Защитник Никита Зайцев и форвард Виталий Абрамов не смогли отличиться голевыми действиями.
Соперник ответил шайбой Джоэля Эдмундсона (20). Защитник Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Оттава» одержала четвертую победу в последних пяти встречах чемпионата и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 47 очков. «Монреаль» идет четвертым (57 очков).
7 мая «Канадиенс» сыграют в гостях против «Торонто», а «Сенаторз» двумя днями позже проведут выездную встречу с «Виннипегом».