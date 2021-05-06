«Миннесота» уступила «Вегасу» в овертайме, Капризов забросил две шайбы

«Миннесота Уайлд» потерпела домашнее поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев дублем отметился российский форвард Кирилл Капризов, забивший на 52-й и 54-й минутах. Отметим, что нападающий набрал 47 (26+21) очков в 52 встречах текущего сезона.

Соперник ответил шайбами Чандлера Стивенсона (29) и Райлли Смита (56) и Алекса Пьетранджело (62).

«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков. «Миннесота» идет на третьей строчке с 71 очком.

Оба коллектива проведут следующие матчи дома – 8 мая «Вегас» сыграет против «Сент-Луиса», а «Уайлд» в тот же день встретятся с «Анахаймом».