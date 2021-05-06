«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо», Барабанов и Кныжов набрали по одному очку

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» – «Колорадо Эвеланш» завершился победой «акул» со счетом 3:2.

По ходу встречи хозяева уступали в две шайбы – у гостей голы забили Тайсон Джост (36-я минута) и Андре Бураковски (39). Однако «Шаркс» смогли ответить тремя заброшенными шайбами – дублем отличился Томаш Гертл (40, 43), еще один гол на счету Эрика Карлссона (50).

Игроки «Сан-Хосе», а именно защитник Николай Кныжов и нападающий Александр Барабанов, сделали по одному ассисту. Форвард соперников Валерий Ничушкин не набрал результативных очков.

Несмотря не сегодняшнее поражение, «Колорадо» остался на втором месте в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 72 очка. «Сан-Хосе» с 48 очками идет на седьмой строчке.

8 мая «Эвеланш» отправятся в гости к «Лос-Анджелесу», а «Шаркс» в тот же день проведут домашнюю встречу с «Аризоной».