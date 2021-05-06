«Миннесота» – «Вегас». Капризов признан второй звездой встречи

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ).

Отметим, что 24-летний нападающий записал на свой счет две заброшенные шайбы. В общей сложности игрок набрал 47 (26+21) очков в 52 матчах нынешнего сезона.

Первой звездой признан защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело, забивший победный гол в овертайме. Тройку лучших замкнул голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флери, отразивший 26 бросков из 28.

«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков. «Миннесота» идет на третьей строчке с 71 очком.

Оба коллектива проведут следующие матчи дома – 8 мая «Вегас» сыграет против «Сент-Луиса», а «Уайлд» в тот же день встретятся с «Анахаймом».