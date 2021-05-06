Тренер сборной России прокомментировал победу над Финляндией в полуфинале юниорского ЧМ

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев подвел итоги полуфинальной встречи чемпионата мира, в котором его команда одержала победу над Финляндией (6:5).

Напомним, что лучшим игроком матча стал российский форвард Иван Мирошниченко, забросивший две шайбы.

– Эмоции положительные, мы вышли в финал. Конечно, при таком счете нужно его удерживать, играть более концентрированно, концовка немного смазалась. Но ребята молодцы, выстояли, спасибо им. Нам нужно правильно восстановиться, посмотрим на игру сборной Канады, на слабые места, и завтра в бой, – сказал Лещев после игры.

В финале российская команда сыграет против сборной Канады, ранее одержавшей разгромную победу над Швецией (8:1). Игра состоится 7 мая в 04:00 мск.