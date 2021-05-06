Иван Мирошниченко: Сборная России сыграла дисциплинированно в игре против Финляндии

Нападающий сборной России Иван Мирошниченко оценил победу своей команды над Финляндией (6:5) в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира.

Отметим, что в сегодняшней игре 17-летний игрок стал автором дубля и был признан лучшим хоккеистом встречи. В общей сложности форвард набрал 8 (6+2) очков на данном турнире.

– Что нам помогло выиграть? Я думаю, удаления – финны больше удалялись, мы больше реализовали, у нас ребята сыграли дисциплинированно, это помогло нам выиграть. К матчу против канадцев будем готовиться, как и к любому другому сопернику. С поддержкой болельщиков у нас все получится, – сказал Мирошниченко после матча.

В финале подопечные Альберта Лещева сыграют против сборной Канады, ранее одержавшей разгромную победу над Швецией (8:1). Игра состоится 7 мая в 04:00 мск.