Тренер «Миннесоты» высказался об игре Капризова в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал игру форварда команды Кирилла Капризова в матче против «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, что 24-летний россиянин забросил две и шайбы и был признан второй звездой встречи. В общей сложности игрок набрал 47 (26+21) очков в 52 матчах нынешнего сезона.

– Думаю, что именно хоккеисты такого уровня, как Капризов, получают больше денег, чем другие игроки. Они забивают больше голов в сложных ситуациях, поскольку именно они обладают необходимым талантом для этого. В сегодняшней игре Капризов был очень хорош, однако в нашей команде есть и другие игроки, позволяющие добиваться успеха, – цитирует Эвасона пресс-служба НХЛ.

На данный момент «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 71 очко. 8 мая «дикари» сыграют дома против «Анахайма».