«Авангард» продлил контракт с генеральным менеджером

Пресс-служба «Авангарда» сообщила о продлении контракта с генеральным менеджером команды Алексеем Волковым.

Отмечается, новое соглашение 41-летнего специалиста с омским клубом рассчитано на два года. Также омичи подписали двухлетний контракт с ассистентом Волкова Юрием Кузьменковым.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4-2. В решающем, шестом матче подопечные Боба Хартли победили красно-синих со счетом 1:0. Решающий бросок на счету форварда Сергея Толчинского.