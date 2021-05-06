Вячеслав Быков: Игроки юниорской сборной России показывают себя не хуже канадцев

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от финального матча между российской командой и Канадой на юниорском чемпионате мира.

Напомним, что сегодня подопечные Альберта Лещева одержали победу над Финляндией со счетом 6:5. В свою очередь канадцы разгромили Швецию (8:1).

– Финал с канадцами для советского человека – это классика хоккея. В чем мы их превосходим? Я бы не стал акцентировать на этих деталях. Я бы просто пожелал нашим хоккеистам удачи. И хочу, чтобы они получили удовольствие от этого финала. Наша сборная играть умеет не хуже канадцев, это было доказано выходом в финал. Сейчас нужно просто показывать свой лучший хоккей и контролировать эмоции, – приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

Финал юниорского чемпионата мира состоится 7 мая в 04:00 мск.