Вячеслав Фетисов: Юниорская сборная России должна проявить игровую дисциплину в матче с Канадой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы юниорской сборной России на победу в финале чемпионата мира против команды Канады.

Решающая встреча мирового первенства запланирована на 7 мая. Начало игры – в 04:00 мск. Сегодня подопечные Альберта Лещева переиграли Финляндию (6:5) в полуфинальном матче, а Канада разгромила Швецию (8:1).

– Как остановить канадцев? Прежде всего, нужна игровая дисциплина. В таком возрасте эмоции могут помочь команде, но могут и навредить. Наша сборная может забивать, у нее есть характер. У меня нет никаких сомнений, что это будет интересная игра. Давно мы не выигрывали этот возраст. Мне кажется, для нас это дополнительный стимул, чтобы хорошо себя показать, – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».