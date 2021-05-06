Александр Кожевников - об участии Капризова в массовой драке: Кирилл прошел проверку

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал участие российского хоккеиста «Миннесоты» Кирилла Капризова в драке в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

«Не удивлен драке Капризова, нервы-то у всех есть. Достали, зацепляли, а он ответил, ничего такого. Кирилл проверку прошел, проверяют там наших. Отмазался и молодец. Настоящий мужик!», - приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, что встречу в выиграл «Вегас» со счетом 3:2, обе шайбы «Миннесоты» забросил Капризов, а решающий гол был забит в овертайме Алексом Пьетранджело.