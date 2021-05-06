Хеед перешел в московский «Спартак»

Шведский защитник Тим Хеед подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком», об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Подписанием Тима Хееда мы надеемся закрыть очень дефицитную позицию атакующего игрока первой пары обороны. Это созидательный защитник, способный организовать атакующие действия звена. Хороший бросок и креативность делают его очень полезным игроком большинства. При этом он обладает большим опытом игры на самом высоком уровне и надёжен в оборонительных действиях», - приводит пресс-служба красно-белых слова спортивного директора команды Романа Беляева.

Отметим, что минувший сезон 30-летний Хеед провел в швейцарском «Лугано», за который сыграл в 52 матчах и набрал 34 (14+20) очка. До этого защитник выступал в НХЛ, за «Сан-Хосе», проведя за клуб 108 игр и набрав 29 (6+23) очков.