Плющев считает, что драки в НХЛ - это устои США

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, комментируя драки в матче регулярного чемпионата НХЛ между игроками «Рейнджерс» и «Вашингтона», добавил, что это обычное дело для США.

«То, что в США происходит с этими делами, — это их устои. Мы, русские, туда ничего не привносим, кроме мастерства и культуры хоккея», - приводит слова Плющева «Чемпионат».

Добавим, что встреча закончилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2, а в общей сложности обе команды набрали 100 минут штрафа в первом периоде.