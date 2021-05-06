«Авангард» продлил контракт с Грубецом

Чешский вратарь Шимон Грубец подписал новый односторонний контракт с омским «Авангардом» сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Также свой контракт с «Авангардом» на один год продлил белорусский защитник Кирилл Готовец, соглашение носит односторонний характер.

Добавим, что Грубец, начавший сезон в китайском клубе «Куньлунь Ред Стар», провел за «Авангард» 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых пропустил 40 шайб. В плей-офф 29-летний голкипер пропустил 31 гол в десяти играх.

Готовец в прошедшем сезоне сыграл 45 встреч в регулярном чемпионате, в которых отдал две результативных передачи. В плей-офф 29-летний защитник в 22 матчах набрал 4 (3+1) очка.

Напомним, что омский «Авангард» в 2021 году стал впервые в своей истории обладателем Кубка Гагарина.