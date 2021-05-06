Штаб сборной России нашел замену Шипачеву в КХЛ

Турнир стартует через две недели – первый матч уже 21 мая. Накануне стало известно, что не сможет поехать в Латвию капитан команды Вадим Шипачев. Лидер московского «Динамо» получил травму по время вояжа в Швейцарию на матчи Еврочелленджа и точно не сыграет на ЧМ.

Потеря центра первого звена крайне болезненна для национальной команды с учетом ограниченного выбора среди хоккеистов данного амплуа. Наши лучшие центрфорварды Евгений Малкин и Евгений Кузнецов выступают в НХЛ, а их клубы пробились в розыгрыш Кубка Стэнли. Нападающий «Вашингтона» не помог бы сборной в любом случае. Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ за прием наркотиков и пропустит Олимпиаду-2022. Еще один неоднократный участник чемпионатов мира Артем Анисимов провел неудачный сезон в «Оттаве», а потому не заинтересовал тренеров сборной.

Валерий Брагин, по нашей информации, остановился на таком квартете нападающих: Максим Шалунов (ЦСКА), Иван Морозов, Владислав Каменев (оба – СКА), Денис Зернов («Авангард»). Последний был вызван уже после игр со швейцарцами, которые Россия проиграла – 1:3 и 0:1. С большой долей вероятности именно эти игроки и составят центральную ось сборной на чемпионате мира. Никаких вариантов в НХЛ для усиления позиции в центре нападения тренерский штаб не видит.