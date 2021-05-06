Кожевников не понимает, почему Уилсону простили удар Бучневича

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий по поводу нападения игрока «Вашингтона» Тома Уилсона на лежащего российского хоккеиста «Рейнджерс» Павла Бучневича.

«Ситуацию с Бучневичем вообще непонятно почему простили, лежачего не бьют. А с Панариным непонятно, но эту ситуацию с какого ракурса только не показали. С общего было видно, что был бросок. Панарин правильно поехал заступаться за своего товарища. Но по поводу ситуации с Бучневичем еще скажу — подлянка, ею и занимаются. Настоящая подлость — бить лежачего человека в лицо», - приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, что данная история продолжилась сегодня: очередной очный матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» и «Рейнджерс» начали с драки. В итоге в общей сложности оба коллектива набрали 100 минут штрафа в первом периоде.