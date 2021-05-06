Федор Свечков - о финале ЮЧМ: Многие ребята шли к этому всю жизнь

Нападающий юниорской сборной России Федор Свечков рассказал, как относится к тому, что в финале юниорского чемпионата мира сыграет со сверстниками из Канады.

«Я думаю, многие ребята шли к этому всю жизнь. Понятно, что это не конец, но это очень важный этап в нашей карьере. Финал Россия — Канада — это круто, классика. Мы еще детьми смотрели эти матчи и хотели принять в них участие. У нас есть шанс оставить свой след в истории», - приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, что финал начнется 7 мая в 4:00 по московскому времени. Матч пройдет в американском городе Фриско, штат Техас.