НХЛ оштрафовала форварда «Колорадо» Рантанена на 2 тысячи долларов за симуляцию

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен оштрафован на 2 тысячи долларов США за симуляцию в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Рантанен исполнил «нырок» в игре, которая состоялась 30 апреля, и защитник «Шаркс» Марио Ферраро получил штраф в две минуты.

Стоит отметить, что финский форвард «Эвеланш» был во второй раз уличен в симуляции. 23 марта он обманул судей во время матча против «Аризоны». По правилам лиги за первую симуляцию выносится предупреждение, а за второе выносится штраф.