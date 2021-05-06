Артем Дуда: Матчи России и Канады – это классика на века

Защитник ЦСКА и юниорской сборной России Артем Дуда прокомментировал победу в полуфинале над командой Финляндии и поделился ожиданиями от финальной встречи против Канады.

«Причина нашей победы в полуфинале – наша игра в атаке: нацеленность на ворота, игра в большинстве, – цитирует Дуду официальный сайт ЦСКА. – Конечно, опасения в концовке были, и еще одной ошибки нам бы не простили. Хорошо, что сумели сохранить преимущество.

Матч Россия – Канада – это классика на века. Лично я на протяжении всего турнира слежу за канадцами. Ожидаю от игры много опасных моментов, много борьбы. Считаю, что победит тот, кто будет доминировать во владении шайбой и игре в атаке».

В полуфинале россияне обыграли финнов 6:5, а Канада разгромила Швецию со счетом 8:1.

Юниорский чемпионат мира проходит в американском Техасе. Финальный матч состоится в городе Фриско.