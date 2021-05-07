Борис Миронов: «Спартак» не может играть только в нападении или только от обороны

Новый главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал, какой стиль он будет ставить московской команде.

«Эмоции после назначения только положительные, – отметил Миронов в интервью для «Матч ТВ». – Будем делать все, чтобы показывать болельщикам цельную и зрелую игру. Хотелось бы играть в зрелищный хоккей, но мы не можем играть только в нападении или только от обороны. Все будет зависеть от соперника».

Миронов впервые будет работать главным тренером в КХЛ, ранее он работал в тренерском штабе нижнекамскому «Нефтехимику».