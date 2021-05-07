Сборная России проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021 (видео)

Встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой канадцев со счетом 5:3.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадской сборной точными бросками Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен. и дважды Шэйн Райт.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира канадцы последовательно обыграли сборные Швеции (12:1), Латвии (4:2), Швейцарии (7:0), Белорусии (5:2) и, набрав 12 очков из 12 возможных, с первого места в группе А вышли в плей-офф. В четвертьфинале турнира канадская команда одержала победу над Чехией (10:3), а в полуфинале оказалась сильнее Швеции (8:1).

Россияне на групповом этапе одержали победу над США (7:6 ОТ), в серии буллитов уступили Финляндии (3:4), а также разгромили сборные Германии (6:1) и Чехии (11:1). В четвертьфинале чемпионата мира российская команда одержала победу над Белоруссией (5:2), а в полуфинале оказалась сильнее Финляндии (6:5).

Добавим, что сборная Канады в четвертый раз выигрывает юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).