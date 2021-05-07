Мичков признан лучшим игроком ЮЧМ-2021 по версии журналистов

Нападающий сборной России Матвей Мичков признан самым полезным игроком юниорского чемпионата мира 2021 года по версии журналистов. Об этом сообщил журналист The Athletic Кори Пронман в «твиттере».

В финале турнира сборная России потерпела поражение от Канады со счетом 3:5. Мичков забил гол и отдал две результативные передачи.

Всего на счету форварда 16 (12+4) очков в семи матчах, он стал лучшим бомбардиром первенства мира.

Отметим, что благодаря голу в финальном матче Мичков вышел на третье место по заброшенным шайбам среди россиян в истории юниорских чемпионатов мира..