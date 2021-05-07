Морозов - о финале ЮЧМ Россия - Канада: Многих из этих ребят мы увидим в следующем сезоне КХЛ.

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал итоги финала ЮЧМ Россия - Канада (3:5).

«Второй турнир подряд юниорская сборная России доходит до финала чемпионата мира, и оба раза в упорнейшей борьбе терпит обидное поражение. Долгие годы мы с трудом добирались до медалей этого турнира, но сейчас виден результат общей работы. Состав команды был полностью составлен из игроков, которые в этом сезоне выступали в России и играли заметную роль в успехах своих клубов. Этот турнир показал наш ближайший резерв, уверен, что многих из этих ребят мы увидим в следующем сезоне КХЛ», - приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в финале ЮЧМ сборная России потерпела поражение от Канады со счетом 3:5.

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).