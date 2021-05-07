Матвей Мичков: Россия ехала на ЮЧМ-2021 только за золотом

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков дал комментарий после поражения от Канады (3:5) в финале ЮЧМ-2021.

«Не могу найти утешения в том, что я провел здорово турнир. Мы ехали сюда только за золотом, серебро не самый удачный для нас результат. Уверен, что у нас все впереди. Мы приедем еще сильнее и обязательно выиграем золото», - приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

Отметим, что Иванов и Мичков вошли в символическую сборную турнира.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).