Тренер юниорской сборной России Лещев - о финале ЮЧМ с Канадой: Снимаю перед ребятами шляпу

Главный тренер юниорской сборной России U18 Альберт Лещев дал комментарий после поражения от Канады (3:5) в финале ЮЧМ-2021.

«Снимаю перед ребятами шляпу, играли с русским характером. Они играли сегодня за страну. Мне за них не стыдно. Этот матч был очень хорошим. Я не считаю, что Канада перехватила инициативу, просто в каких-то моментах мы потеряли концентрацию. Это сказалось на игре», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).