«Душераздирающе». Федерация хоккея России - о поражении от Канады в финале ЮЧМ-2021

Федерация хоккея России дала комментарий после поражения российских хоккеистов от сборной Канады в финале юниорского чемпионата мира 2021 года в США.

«У нас серебро! В решающем матче ЮЧМ уступаем канадцам 3:5 и занимаем второе место на турнире. Спасибо игрокам и штабу, всем соперникам, и отдельное - болельщикам, которые делили с нами бессонные ночи и поддерживали так, что это ощущалось через океан. Это была классная игра. Вели, уступали, вернулись в игру в третьем периоде, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им», - написала организация на своей странице в «твиттере».

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).