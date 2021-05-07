Николишин - о финале ЮЧМ-2021 Россия - Канада: Они заняли то место, на которое наиграли

Чемпион мира Андрей Николишин дал комментарий после поражения сборной России от Канады (3:5) в финале Юниорского чемпионата мира.

«Оцениваю выступление сборной России на турнире как хорошее. Ребята молодцы, старались. Я считаю, что на сегодняшний день они заняли то место, на которое наиграли. Даже где-то немного превзошли себя. Сегодня мы практически на равных играли с Канадой. Проиграли в мелочах, нам немного не хватило, поэтому канадцы первые, а мы стали вторыми», - приводит слова Николишина Sport24.ru.

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).