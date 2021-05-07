Капитан юниорской сборной России: Канадцы сыграли на микроошибке

Капитан юниорской сборной России Никита Чибриков рассказал, за счет чего канадская команда выиграла золотые медали юниорского чемпионата мира.

«Может быть, и сказались какие-то физические факторы на результате, но не могу сказать точно. Канадцы нашли момент и реализовали его, сыграли на микроошибке. Такие матчи играются без ошибок, все решают небольшие моменты», - приводит слова Чибрикова ТАСС.

Добавим, что сборная Канады в четвертый раз выиграла юниорский чемпионат мира, россияне одержали три победы.