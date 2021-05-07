Капитан юниорской сборной Канады: Мы просто играли в свою игру

Капитан юниорской сборной Канады Шейн Райт рассказал, что его команда не нервничала, после того как впервые на юниорском чемпионате мира стала уступать в счете.

«Мы не паниковали, сохраняли спокойствие, придерживались плана на игру и не сомневались, что отыграемся. Во втором периоде мы продолжали давить, сохраняли шайбу в чужой зоне, задействовали в розыгрыше всю пятерку. Просто играли в свою игру, старались попроще, ничего особенного не выдумывать. Это принесло успех», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).