Бадюков - о юниорской сборной России: Это классное поколение

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков дал комментарий после поражения сборной России от Канады (3:5) в финале Юниорского чемпионата мира.

«Это классное поколение. Сильнейшее за последние лет десять. Для нас было важно выиграть этот чемпионат, давно не выигрывали именно юниорский турнир. Хотелось бы сказать спасибо ребятам и тренерскому штабу! Они заставили многих смотреть ночью хоккей. Я думаю, что в следующем году эта команда будет готова к золоту. Мы видим, что при должном подходе возможно все. У нашей сборной очень интересный, смотрибельный хоккей. На следующем чемпионате мира все будет также», - приводит слова Бадюкова «СЭ».

Встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой канадцев со счетом 5:3. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадской сборной точными бросками Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен. и дважды Шэйн Райт.

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).