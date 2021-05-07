Глава штаба сборной России Роман Роттенберг рассказал, что главный тренер национальной юниорской сборной Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой сборной России.

«Могу сказать, что Альберт Лещев присоединится к тренерскому штабу первой сборной России. Брагин, Лещев, Титов, Шафранов — они будут работать со сборной. Конечно, нашей юниорской команде не хватило просмотровых турниров. И очень важным стало восстановление, все-таки канадцы имели больше времени для отдыха перед финалом», - приводит слова Роттенберга «Чемпионат».

Напомним, что главная сборная страны в настоящий момент проходит подготовку к чемпионату мира, который состоится в латвийской Риге с 21 мая по 6 июня.

Российская команда сыграет в группе А со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.