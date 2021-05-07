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07 мая 09:22
автор: Максим Скороходов

Лещев присоединится к тренерскому штабу первой сборной России

Под его руководством сборная России выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира.

Глава штаба сборной России Роман Роттенберг рассказал, что главный тренер национальной юниорской сборной Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой сборной России.

«Могу сказать, что Альберт Лещев присоединится к тренерскому штабу первой сборной России. Брагин, Лещев, Титов, Шафранов — они будут работать со сборной. Конечно, нашей юниорской команде не хватило просмотровых турниров. И очень важным стало восстановление, все-таки канадцы имели больше времени для отдыха перед финалом», - приводит слова Роттенберга «Чемпионат».

Напомним, что главная сборная страны в настоящий момент проходит подготовку к чемпионату мира, который состоится в латвийской Риге с 21 мая по 6 июня.

Российская команда сыграет в группе А со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

источник: Чемпионат.com
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