Стали известны соперники сборной России на ЮЧМ-2022

Были определены группы юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Российская команда попала в квартет B, где сыграет с Швецией, Белоруссией, Чехией и Германией.

Во второй группе находятся Канада, Финляндия, США, Швейцария и Латвия.

Напомним, что финальная встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой канадцев со счетом 5:3. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадской сборной точными бросками Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен. и дважды Шэйн Райт.

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.