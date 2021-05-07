Кирилл Корнилов: Сборная России проспала второй период в матче с Канадой

Комментатор Кирилл Корнилов дал комментарий после поражения сборной России от Канады (3:5) в финале Юниорского чемпионата мира.

«Мы проспали второй период целиком и полностью. На третий выходили уже спасать матч, хотя по факту должны были выходить как минимум с равным счетом, а то и выигрывать. И еще один важный момент. Пусть у Канады многие ребята и не играли в официальных матчах, зато у них появилось время для тренировок. В то же время игровая практика у них была — были товарищеские матчи. Мы увидели, что сборная Канады была готова лучше всех с точки зрения физики», = приводит слова Корнилова Sport24.ru.

Напомним, что финальная встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой канадцев со счетом 5:3. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадской сборной точными бросками Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен. и дважды Шэйн Райт.

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).