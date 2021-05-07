Малкин поучаствовал в победе «Питтсбурга» над «Баффало»

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» со счетом 8:4.
Главным героем встречи стал канадский нападающий «Пингвинз» Джефф Картер, оформивший покер: голы были забиты на 10-й, 12-й, 25-й и 43-й минутах. Также в составе победителей по голу забили Брайан Дюмоулин (27-я минута), Джаред Маккен (28), Сидни Кросби (47) и Каспер Каспери, которому в том числе ассистировал российский форвард Евгений Малкин (54).
У «Баффало» дублем отличился канадец Дрейк Каджула (3-я и 26-я минуты), также по шайбе забросили Тэйдж Томпсон (24) и Джефф Скиннер (50).
«Питтсбург» лидирует в Восточном дивизионе, набрав 75 очков, «Баффало» замыкает турнирную таблицу с 37 баллами.
8 мая команды снова сыграют друг с другом в Питтсбурге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» - «Баффало Сэйбрз» - 8:4 (2:1, 3:2, 3:1)
Голы: 0:1 - Дрейк Каджула (Джефф Скиннер, Райли Шихан), 02:45
1:1 - Джефф Картер (Джаред Макканн, Фредерик Годро) - 09:57
2:1 - Джефф Картер (Джейсон Цукер, Каспери Капанен), 11:39 - 5x4
2:2 - Тейдж Томпсон (Кейси Миттельштадт), 23:32
3:2 - Джефф Картер (Маркус Петтерссон, Фредерик Годро), 24:36
3:3 - Дрейк Каджула (Колин Миллер, Расмус Ристолайнен), 25:13
4:3 - Брайан Дюмулен (Крис Летанг, Сидни Кросби), 26:26
5:3 - Джаред Макканн (Фредерик Годро), 27:25
6:3 - Джефф Картер (Джаред Макканн, Марк Фридман) - 43:02
7:3 - Сидни Кросби (Крис Летанг, Джейк Гюнцель), 46:25
7:4 - Джефф Скиннер (Тейдж Томпсон, Расмус Ристолайнен), 49:45 - 5x4
8:4 - Каспери Капанен (Евгений Малкин, Джейсон Цукер), 53:05