Малкин поучаствовал в победе «Питтсбурга» над «Баффало»

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» со счетом 8:4.

Главным героем встречи стал канадский нападающий «Пингвинз» Джефф Картер, оформивший покер: голы были забиты на 10-й, 12-й, 25-й и 43-й минутах. Также в составе победителей по голу забили Брайан Дюмоулин (27-я минута), Джаред Маккен (28), Сидни Кросби (47) и Каспер Каспери, которому в том числе ассистировал российский форвард Евгений Малкин (54).

У «Баффало» дублем отличился канадец Дрейк Каджула (3-я и 26-я минуты), также по шайбе забросили Тэйдж Томпсон (24) и Джефф Скиннер (50).

«Питтсбург» лидирует в Восточном дивизионе, набрав 75 очков, «Баффало» замыкает турнирную таблицу с 37 баллами.

8 мая команды снова сыграют друг с другом в Питтсбурге.