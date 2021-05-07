Плющев - о финале ЮЧМ Россия - Канада: Ребята показали игру с характером, но, думаю, все закономерно

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев дал комментарий после поражения сборной России от Канады (3:5) в финале Юниорского чемпионата мира.

«В этом финале ребята сделали все, что смогли, немного не получилось. Они показали игру с характером, пытались до конца переломить игру, были видны лидеры, которые брали на себя больше чем другие. Конечно, обидно болельщикам и самим ребятам, но, думаю, все закономерно», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, что финальная встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой канадцев со счетом 5:3. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадской сборной точными бросками Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен. и дважды Шэйн Райт.

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).