Александр Пашков: Я не считаю достижением серебряные медали сборной России на ЮЧМ-2021

Олимпийский чемпион Александр Пашков дал комментарий после поражения сборной России от Канады (3:5) в финале Юниорского чемпионата мира.

«Серебро нашей сборной можно оценивать по-разному. Я, например, не считаю это достижением. Да я и не рассчитывал на золото, потому что команда, несмотря на хороший состав, совершенно не имела опыта с канадцами. Поэтому обыграть Канаду в этих условиях было бы чудом», - приводит слова Пашкова «Чемпионат».

Напомним, что финальная встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой канадцев со счетом 5:3. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадской сборной точными бросками отличились Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен и дважды Шэйн Райт.

Лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).