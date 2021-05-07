Фетисов прокомментировал результат финальной игры ЮЧМ-2021 Россия - Канада

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов дал комментарий после поражения сборной России от Канады (3:5) в финале Юниорского чемпионата мира.

«Канадцы играли в своем обычном стиле. Во всех возрастах они начинают очень агрессивно. Мне наши ребята понравились. Они больше времени контролировали игру, не было таких провалов. Ребята сыграли дисциплинированно — всего одно удаление, которое, к сожалению, стоило нам гола. Статистика меня не удивила. Ребята нацелены на ворота. Немного поменялась история — раньше канадцы нас перебрасывали, а мы побеждали, сейчас же всё наоборот. Ребята всё равно молодцы, поздравляю их! Они мне очень понравились! Я рад, что не спал этой ночью», - приводит слова Фетисова «СЭ».

Напомним, что финальная встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой канадцев со счетом 5:3. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадской сборной точными бросками отличились Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен и дважды Шэйн Райт.

Отметим, лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).