Сергей Гимаев: На этом ЮЧМ-2021 у сборной России была сильнейшая команда за последние годы

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший дал комментарий после поражения сборной России от Канады (3:5) в финале Юниорского чемпионата мира.

«Россия всегда стремится к золоту. На этот чемпионат мира мы, конечно, ехали за золотом: у нас была сильнейшая команда за последние годы. Сегодня ребята были крайне близки к золотым медалям, играли здорово. У канадцев тоже собрался очень мощный состав, при этом он необычайно ровный, чего не скажешь про нашу сборную. У нас есть перевес в линии нападения, но существуют вопросы по игре защитников и вратарской линии. В этом году мы увидели огромное количество талантов в нашей сборной и с оптимизмом смотрим в будущее», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что финальная встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой канадцев со счетом 5:3. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадской сборной точными бросками отличились Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен и дважды Шэйн Райт.

Отметим, лучшим игроком турнира был признан российский форвард Матвей Мичков.

Добавим, что канадцы в четвертый раз выигрывают юниорский чемпионат мира. Ранее канадская команда четыре раза выходила в финал турнира и одержала три победы (2003, 2008, 2013).