Романцев подписал контракт с «Автомобилистом»

«Автомобилист» объявил о переходе нападающего новосибирской «Сибири» Данила Романцева. Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
⚡️«Автомобилист» заключил односторонний контракт с российским универсальным (центральным и крайним) нападающим Данилом Романцевым. Соглашение с 27-летним хоккеистом, который ранее выступал в составе «Сибири», рассчитано на 2 года. https://t.co/Tf7jFiMBA3 pic.twitter.com/b3pU6wyX6f— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 7, 2021
В минувшем сезоне форвард провел в КХЛ 59 матчей, набрав 21 (10+11) очко.