Дмитрий Губерниев: Хоккей в России живет и развивается, это совершенно точно

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что детский спорт в России нуждается в поддержке.

– Юниорский хоккей в нашей стране, безусловно, развивается. Два серебра подряд, дворцы строятся. Но каждое чересчур все равно недостаточно, как было по классике. Нужно поддерживать детский спорт, тренеров. Я часто общаюсь с родителями юных хоккеистов и оказывается, что у нас количество льда намного меньше, чем у канадцев или шведов. А потом получается, что в качестве катания иностранцы нас превосходят. Здесь должна быть комплексная поддержка не только хоккея, а всего детского спорта. Но то, что хоккей у нас живет и развивается, это совершенно точно, – приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборная России проиграла Канаде (3:5), а два года назад россияне уступили шведам (3:4 ОТ).