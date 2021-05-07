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Италия - Серия B 1-й тайм, 38' Салернитана 1 Эмполи 0 П1 1.37 Х 5.00 П2 8.10
Италия - Серия B 1-й тайм, 37' Фрозиноне 0 Виченца 0 П1 2.33 Х 2.33 П2 4.70
Италия - Серия B 1-й тайм, 39' Кремонезе 1 Пескара 0 П1 1.17 Х 7.80 П2 14.0
Италия - Серия B 1-й тайм, 39' Виртус Энтелла 1 Кьево 1 П1 18.0 Х 9.50 П2 1.12
Италия - Серия B 1-й тайм, 38' Асколи 0 Читтаделла 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.00
Италия - Серия B 1-й тайм, 39' Венеция 0 Порденоне 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.80
Италия - Серия B 1-й тайм, 36' Реджана 0 СПАЛ 1 П1 7.40 Х 4.50 П2 1.45
Италия - Серия B 1-й тайм, 38' Лечче 2 Реджина 2 П1 1.90 Х 3.20 П2 4.70
Италия - Серия B 1-й тайм, 38' Козенца 0 Монца 0 П1 4.90 Х 2.60 П2 2.15
Италия - Серия B 1-й тайм, 39' Брешия 1 Пиза 1 П1 1.81 Х 3.20 П2 5.70
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 1.96 Х 3.30 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ахмат 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.50 Х 3.80 П2 2.60
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 ЦСКА С 0 П1 15.5 Х 5.60 П2 1.20
Россия - Премьер-Лига 20:00 Сочи 0 Ротор 0 П1 1.43 Х 4.50 П2 8.70
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.76 Х 4.50 П2 3.30
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.42 Х 4.90 П2 7.90
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.20 Х 3.50 П2 1.94
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.49 Х 4.10 П2 8.10
07 мая 14:55
автор: Максим Скороходов

Дмитрий Губерниев: Хоккей в России живет и развивается, это совершенно точно

В 2021 году юниорская сборная России стала серебряным призером мирового первенства.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что детский спорт в России нуждается в поддержке.

Юниорский хоккей в нашей стране, безусловно, развивается. Два серебра подряд, дворцы строятся. Но каждое чересчур все равно недостаточно, как было по классике. Нужно поддерживать детский спорт, тренеров. Я часто общаюсь с родителями юных хоккеистов и оказывается, что у нас количество льда намного меньше, чем у канадцев или шведов. А потом получается, что в качестве катания иностранцы нас превосходят. Здесь должна быть комплексная поддержка не только хоккея, а всего детского спорта. Но то, что хоккей у нас живет и развивается, это совершенно точно, – приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборная России проиграла Канаде (3:5), а два года назад россияне уступили шведам (3:4 ОТ).

источник: Sport24.ru
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