Фетисов надеется, что Мичков сумеет побить рекорды российских хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сказал, что еще рано сравнивать нападающего юниорской сборной России Матвея Мичкова с Александром Овечкиным, но надеется, что он превзойдет его результаты.

«Сравнение Матвея Мичкова с Александром Овечкиным в таком возрасте не имеет места быть. У нас много есть примеров того, что с такого возраста, когда ребята подают надежды, до большого хоккея что-то происходит в жизни и не всегда удается довести их до этого качества. Но надеемся, что Матвей сумеет побить все рекорды наших знаменитых хоккеистов. Он невероятно талантливый парень», - приводит слова Фетисова «РБ-Спорт».

Добавим, что Мичков стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира, набрав 16 (12+4) очков.