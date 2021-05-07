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Италия - Серия B 1-й тайм, 39' Венеция 0 Порденоне 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.80
Италия - Серия B 1-й тайм, 38' Салернитана 1 Эмполи 0 П1 1.40 Х 5.00 П2 7.50
Италия - Серия B 1-й тайм, 37' Фрозиноне 0 Виченца 0 П1 2.24 Х 2.60 П2 4.50
Италия - Серия B 1-й тайм, 39' Брешия 1 Пиза 1 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.70
Италия - Серия B 1-й тайм, 38' Козенца 0 Монца 0 П1 4.70 Х 2.75 П2 2.08
Италия - Серия B 1-й тайм, 39' Кремонезе 1 Пескара 0 П1 1.17 Х 8.00 П2 14.0
Италия - Серия B 1-й тайм, 39' Виртус Энтелла 1 Кьево 1 П1 7.20 Х 4.10 П2 1.50
Италия - Серия B 1-й тайм, 38' Асколи 0 Читтаделла 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 38' Лечче 2 Реджина 2 П1 1.81 Х 3.50 П2 4.70
Италия - Серия B 1-й тайм, 36' Реджана 0 СПАЛ 1 П1 7.00 Х 4.70 П2 1.45
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 1.96 Х 3.30 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ахмат 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.50 Х 3.80 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Санкт-Паули 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Сочи 0 Ротор 0 П1 1.43 Х 4.50 П2 8.70
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 ЦСКА С 0 П1 15.5 Х 5.60 П2 1.20
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.76 Х 4.50 П2 3.30
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.98
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.50 Х 4.00 П2 8.20
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.42 Х 4.90 П2 7.90
07 мая 15:04
автор: Максим Скороходов

Фетисов надеется, что Мичков сумеет побить рекорды российских хоккеистов

Нападающий признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира 2021 года.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сказал, что еще рано сравнивать нападающего юниорской сборной России Матвея Мичкова с Александром Овечкиным, но надеется, что он превзойдет его результаты.

«Сравнение Матвея Мичкова с Александром Овечкиным в таком возрасте не имеет места быть. У нас много есть примеров того, что с такого возраста, когда ребята подают надежды, до большого хоккея что-то происходит в жизни и не всегда удается довести их до этого качества. Но надеемся, что Матвей сумеет побить все рекорды наших знаменитых хоккеистов. Он невероятно талантливый парень», - приводит слова Фетисова «РБ-Спорт».

Добавим, что Мичков стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира, набрав 16 (12+4) очков.

источник: «РБ-Спорт»
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